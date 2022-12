"Ta ustawa zmienia ustrój RP". Kolejny głos ws. planów rządu

Wejście w życie rozwiązań proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o Sadzie Najwyższym oznacza praktyczną likwidację sądownictwa jako władzy sprawującej wymiar sprawiedliwości - oceniła Krajowa Rada Sądownictwa we wtorkowej opinii do tego projektu. Mateusz Morawiecki stwierdził we wtorek, że wymiar sprawiedliwości "bardzo słabo funkcjonuje". Premier dodał, że zamierza wprowadzić projekt w życie, by odblokować pieniądze z KPO.