Tadeusz Rydzyk zaprosił słuchaczy na 31. urodziny Radia Maryja do Torunia. Do wzięcia udziału w wydarzeniu w sobotę 3 grudnia wymagana jest specjalna wejściówka.

"Zapraszamy serdecznie do osobistego świętowania w Toruniu. To jest zupełnie coś innego niż w telewizji. To jest o wiele większe ubogacenie, radość" – zapraszał o. Tadeusz Rydzyk.

Rydzyk zaprasza na urodziny Radia Maryja. I prosi o datki

Szef katolickiego radia dziękował też słuchaczom za dotychczasową pomoc i poprosił o kolejne pieniądze, jako datki na rzecz radia. "Polecamy się Waszej pamięci. Prosimy o pomoc materialną, żeby to radio utrzymać, żebyśmy dali radę, bo wszystko drożeje" – zaapelował Rydzyk.

Pracownicy radia spodziewają się pielgrzymów z całego kraju, którzy będą mogli zwiedzić siedzibę rozgłośni. Do Areny będzie można wchodzić od godziny 10. O godzinie 12 rozpocznie się modlitwa w związku z pierwszą sobotą miesiąca oraz różaniec. Następnie odbędzie się koncert w wykonaniu Śpiewającej Rodziny Kaczmarków oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Na godzinę 15.30 przewidziano uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem ks. abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Gdańskiego.

W ostatnich latach na jubileuszach Radia Maryja gościli czołowi politycy rządu, m.in. ministrowie Zbigniew Ziobro, czy Mariusz Błaszczak. Nie było odcięcia od polityki – sam Rydzyk pochwalał publicznie na wydarzeniu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

RadioZET.pl/Radiomaryja.pl