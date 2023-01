Tajemniczy wypadek na S5. Ktoś mógł wyrzucić ciała z samochodu

Do tajemniczego wypadku na S5 w Wielkopolsce doszło we wtorek wieczorem, około godziny 19:30. Ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna. Ich tożsamość jest nadal ustalana.

Wypadek na S5. Samochód przejechał pieszych leżących na drodze ekspresowej

W środę od godziny 9 na czas trwania dalszych czynności w miejscu wypadku, jezdnia w kierunku Poznania została zablokowana, obowiązywał objazd.

Drastyczne okoliczności tragedii ujawnił "Fakt". "Samochody jadą tam z prędkością ok. 120 km/h. Jeden z nich uderzył w parę. Zwłoki mężczyzny samochód ciągnął po drodze jeszcze przez kilkanaście metrów. Para nie miała żadnych szans na przeżycie uderzenia" – czytamy.

Wciąż otwarte pozostaje pytanie, jak mężczyzna i kobieta dostali się na trasę szybkiego ruchu. W pobliżu miejsca wypadku nie odnaleziono żadnego porzuconego samochodu. – W okolicy nie ma zabudowań. Najbliższy wiadukt jest oddalony od miejsca wypadku o dobrych kilka kilometrów. Płot odgradzający drogę nie jest w żadnym miejscu uszkodzony – powiedział Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Mundurowi nie wykluczają, że ktoś mógł wyrzucić ich z jadącego samochodu. Sekcja zwłok pomoże ustalić, czy osoby leżące na jezdni żyły, gdy doszło do wypadku.

Policja poszukuje świadków wypadku na S5

"Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia lub dysponują nagraniem z kamery samochodowej z przejazdu trasą S5 w godz. 18-19:30 z dnia 3 stycznia 2023 roku, na którym widoczne są dwie osoby piesze, kobieta ubrana w różową kurtkę oraz mężczyzna ubrany w czarny t-shirt, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kościanie asp. Jarosławem Lemańskim tel. 519 064 847 lub dyżurnym pod nr tel. 47 77 26 211" – poinformowała w środę policja. "Pomóc może nawet z pozoru błahe nagranie" – dodano w komunikacie.

