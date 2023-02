Tak PiS ma uderzać w Tuska. "Grzechem byłoby tego nie wykorzystać"

Donald Tusk jest od lat celem zaciekłych ataków w machinie propagandowej PiS, w których prym wiedzie telewizja publiczna. Rządzący nie zamierzają odpuścić tych działań – w roku wyborów zamierzają wręcz nasilić kampanię uderzającą w byłego premiera.

Jak podaje Wirtualna Polska, w centrali PiS przy Nowogrodzkiej działa specjalna partyjna "komórka", która prześwietla wszystkie decyzje Donalda Tuska i jego publiczne wystąpienia z lat 2007-2014.

PiS "prześwietla" czasy Tuska. "Mamy tony materiału"

- Mamy tony materiału - powiedzieli Wirtualnej Polsce politycy PiS. Czytamy, że biorą do opracowań wszelkie dostępne materiały - konferencje prasowe byłego szefa rządu, ale także wywiady, wystąpienia na kongresach, deklaracje z partyjnych konwencji, w końcu decyzje z KPRM.

- Jeśli trzeba czymś zmobilizować naszych wyborców, to są to rządy Tuska – powiedział polityk PiS. - Sam Tusk jest postacią wzbudzającą tak negatywne emocje wśród wyborców, że grzechem byłoby tego nie wykorzystać – dodał kolejny działacz partii rządzącej.

W ten sposób w Tuska ma uderzać cała partyjno-medialna propaganda, od rana do nocy, bez przerwy. - Pyta mnie pan, czy to przesada? Nie, jeśli przynosi skutek. Widzimy to w każdych badaniach – przyznał wprost jeden z rozmówców związanych z PiS.

Choć PiS ma wiele kwestii, przez które uderza w Tuska i jego rządy z lat 2007-2014 (podwyższenie wieku emerytalnego, niskie stawki za pracę, chęć przyjęcia euro, niezgoda na program w rodzaju 500 plus, przyp.), to wciąż trwają poszukiwania kolejnych spraw, które będą dla opozycji problemem.

Zespół w partyjnej centrali ma wertować tony materiałów z czasów rządów Tuska i szuka spraw. - Research działa u nas jak machina. A "kwitów" na Tuska jest kopalnia - powiedział Wirtualnej Polsce jeden z rozmówców z PiS. Oznacza to, że rządzący mogą "wyciągnąć" kolejne problematyczne kwestie dla Tuska i PO.

Nie chodzi jednak o materiały służb. - Nie, w takie rzeczy się nie bawimy. Chodzi o urzędowe papiery, memoranda, notatki, dokumenty z czasów rządów Platformy. Wszystko jest na tacy - wyjaśnił. I dodał, że dzięki takiemu przekazowi "Tusk może nawet tysiąc razy zapewnić, że nie skasuje 500 plus, a wyborcy i tak mu nie wierzą".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska