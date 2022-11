Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker powiedział w Polsat News, że - tak jak wcześniej deklarował premier Mateusz Morawiecki - rodzinom ofiar wybuchu w Przewodowie ma być udzielone szerokie wsparcie.

Pogrzeb państwowy dla ofiar eksplozji w Przewodowie? Propozycja władz

- Państwo nie zostawi rodzin tych osób samymi sobie. Po pierwsze zasiłek celowy, który być może już został wypłacony - przekazał wiceminister Szefernaker. Dodał, że premier podjął też decyzję o rencie socjalnej dla rodzin.

- Decyzje pokazują, że za słowami premiera idą konkretne czyny - mówił Szefernaker. - Jeżeli rodziny wyrażą zgodę, to będzie pogrzeb państwowy - podkreślił.

62-letni Bogusław W. z Przewodowa i 60-letni Bogdan C. z pobliskiej wsi Setniki zginęli we wtorek wieczorem prawdopodobnie wskutek wybuchu rakiety. W całej gminie Dołhobyczów, gdzie leżą obie miejscowości, została wprowadzona czterodniowa żałoba.

- Uznaliśmy, że to, co się wydarzyło, zasługuje na to, aby w sposób symboliczny uczcić te ofiary. Do połowy masztów opuszczone zostały flagi z kirami. Postaramy się też pomóc rodzinom ofiar, formę pomocy ustalimy w rozmowach z nimi - powiedział w rozmowie z PAP wójt gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik. – Nie przewidujemy także żadnych uroczystości, imprez – dodał i zapewnił o pomocy rodzinom osób, które zginęły we wtorek w Przewodowie.

RadioZET.pl/PAP