Testy "combo" w polskich przychodniach. Rzecznik MZ ujawnia szczegóły

Testy "combo", które wykrywają dwa typy wirusa grypy, koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wirusa RSV, mają być wykonywane bezpłatnie w przychodniach. Jak mówi Radiu ZET Wojciech Andrusiewicz, w tej chwili trwają ustalenia, jaką ścieżką te testy trafią do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

- Ustalamy z POZ, czy my (Ministerstwo Zdrowia, przyp.) kupujemy testy przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, czy POZ-ty kupią, a my zrefundujemy ten zakup – powiedział reporterowi Radia ZET Jackowi Czarneckiemu rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Testy na grypę, COVID-19 i RSV wkrótce w Polsce

Wskazał, że kwestia środków i możliwie tańszego zakupu nie jest tutaj kluczowa. - Ceny są podobne, ważne co będzie szybsze. Mamy szczyt sezonu infekcyjnego, więc zależy nam na czasie – powiedział rzecznik MZ. Andrusiewicz wskazał, że przychodnie POZ mogą, ale nie muszą wykonywać testy "combo". - To zależy od przychodni – wyjaśnił.

Przez Polskę przetacza się fala zachorowań na grypę. W piątek informowaliśmy o śmierci 10-latka w Łodzi. Tylko jeden tydzień przed świętami MZ przyniósł 300 tysięcy nowych zachorowań na grypę. Resort przewiduje również, że wkrótce da o sobie znać COVID-19 – ministerstwo prognozuje szczyt nowej fali zakażeń na drugą połowę stycznia 2023 roku.

Mimo globalnych obaw o przyspieszenie pandemii COVID-19 w związku z sytuacją w Chinach Polska nie wprowadzi testów PCR dla podróżnych przybywających z tego państwa. Rzecznik MZ powiedział, że obecne odmiany COVID-19 w Chinach nie stanowią dla Polaków zagrożenia. - Tam sytuacja jest diametralnie inna. Zdobyliśmy odporność, w przeciwieństwie do Chińczyków, którzy przyjęli (do tej pory) strategię "zero covid" - powiedział Andrusiewicz.

RadioZET.pl/Jacek Czarnecki