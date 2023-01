"Toksyczna zasłona" nad Polską. Fatalna sytuacja w najbliższych dniach

W najbliższych dniach nad Polską pojawi się "toksyczna zasłona". Obecnie w większości kraju mamy dobre i bardzo dobre powietrze, ale w niektórych regionach stężenie zanieczyszczeń powoli rośnie.

W pogodzie jak dotąd mieliśmy do czynienia z opadami deszczu, śniegu i silnym wiatrem, a to nie sprzyja długotrwałemu utrzymywaniu się smogu. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Potężny wyż, który utrzymuje się nad Europą, powoduje dużą wilgoć i gęste mgły. Taka sytuacja sprzyja tworzeniu się smogu.

"Toksyczna zasłona" nad Polską. Fatalna jakość powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prognozuje, że na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu jakość powietrza może stać się zła i bardzo zła, a stężenie pyłu zawieszonego PM10 (czyli wszelkich toksycznych cząstek substancji zawieszonych w powietrzu o średnicy nie większej niż 10 μm), może wynieść ponad 100-150 μg/m sześc.

fot. GIOŚ

Obszar z gorszym powietrzem może się w najbliższych dniach rozprzestrzenić i objąć także środkową Polskę. W północnej części kraju smog będzie jednak mniejszy.

Przypomnijmy, że o dobrej jakości mówimy, gdy nie przekracza ono 50 μg/m sześc. WHO wskazuje ponadto, że dobowe stężenia nie powinny przekraczać 45 μg/m sześc.

RadioZET.pl/ GIOŚ/ Onet