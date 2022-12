Tragedia na dk 27. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

Do wypadku doszło we wtorek, około godz. 14.30 na 29. kilometrze dk 27. To odcinek między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim - poinformował zielonogórski oddział GDDKiA. - Trwa ustalanie przyczyny tragedii – przekazał rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Wypadek na dk 27 pod Żarami. Trzy osoby zginęły

- Z nieustalonej przyczyny kia sportage zderzyła się z ciężarówką marki Volvo. Autem osobowym jechały trzy osoby i wszystkie poniosły śmierć, wśród nich było dziecko – powiedział Maludy.

Trasa nr 27 jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności i przyczynę wypadku. Objazd został zorganizowany przez Żagań.

To kolejny tragiczny w skutkach wypadek, do którego doszło we wtorek w woj. lubuskim. Około godz. 3.30 w Zielonej Górze bmw wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Na miejscu zginęli kierowca i pasażer auta.

Z najnowszego komunikatu GDDKiA wynika, że wszystkie trasy krajowe w regionie mają nawierzchnie czarne – mokre lub suche.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Rynkiewicz