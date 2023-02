Polacy uratowali w Turcji pierwszą osobę. "Zatrzymali nas mieszkańcy, prosili o pomoc"

Polska grupa ratownicza HUSAR Poland, która we wtorek dotarła do tureckiego miasta Besni, po południu rozpoczęła poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Nadal trwa rozpoznanie, ale do akcji ruszyły już pierwsze zespoły ratownicze.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Polacy uratowali pierwszą osobę

Ok. godz. 15.20 komendant główny PSP poinformował o pierwszej osobie, którą uratowała polska grupa. "Pierwszy uratowany człowiek. Wydobyty z gruzowiska mężczyzna przez naszych ludzi wspólnie z tureckimi ratownikami" - przekazał Bartkowiak.

"Zatrzymali nas mieszkańcy miasta, gdy byliśmy w drodze do Adiyaman. Poprosili o pomoc. Jest tu blisko 30 zawalonych domów, szanse na odnalezienie kogoś są bardzo duże" - mówił wcześniej dowódca HUSAR Poland Grzegorz Borowiec. Natomiast komendant Bartkowiak przekazał, że w czasie rekonesansu wskazane zostało miejsce, gdzie pod gruzami mogą znajdować się trzy osoby. Do działań wprowadzone zostały tam dwa zespoły ratowników.

Więcej wkrótce.

RadioZET.pl/PAP