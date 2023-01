Pies rzucił się na 9-latka. Horror na placu zabaw

O zdarzeniu w miejscowości Udorpie koło Bytowa zaalarmowała policję matka 9-letniego chłopca. - Chłopiec powiedział funkcjonariuszom, że bawiąc się na placu zabaw zauważył biegającego w pobliżu czworonoga. Gdy podszedł bliżej, aby psa pogłaskać, ten ugryzł go w lewą dłoń, po czym przewrócił na ziemię, szarpiąc za przedramię - przekazał st. sierż. Łaszcz.



Policjant dodał, że na szczęście chłopiec nie doznał poważnych obrażeń. Miał pojechać jednak z matką do szpitala, by tam opatrzono mu otarcia naskórka i ranę po ugryzieniu.

Udorpie. Pies rzucił się na 9-latka

Właścicielka psa za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia została ukarana mandatem w kwocie 200 zł. Tłumaczyła policjantom, że na swojej ogrodzonej posesji spuściła psa z łańcucha, lecz po chwili straciła go z oczu.

- Policjanci przypominają, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. To człowiek odpowiada za zwierzę i powinien je zabezpieczyć oraz opiekować się nim w odpowiedni sposób, tak, by nie stanowiło ono zagrożenia. Uczulmy też swoje dzieci, aby nigdy nie podchodziły do obcych psów. Z pozoru niegroźnie wyglądające zwierzę, czując się zagrożone, może przystąpić do ataku - powiedział st. sierż. Łaszcz.

