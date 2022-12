Rozmówcy dziennikarzy twierdzą, że nawet jeżeli w dalszym śledztwie prokuratury komendant Jarosław Szymczyk nadal będzie uznawany za pokrzywdzonego w wątku dotyczącym wystrzału granatnika, do którego doszło w Komendzie Głównej Policji, to jednak w wątku przywiezienia broni do kraju powinien usłyszeć zarzuty. Granatniki trafiły do Polski poza wszelkimi procedurami.

W czwartek MSWiA potwierdziło informację, którą jako pierwsze podało Radio ZET, że w gmachu Komendy Głównej Policji doszło do wybuchu. Eksplodował prezent, który komendant Jarosław Szymczyk otrzymał kilka dni wcześniej podczas wizyty roboczej w Ukrainie. Pocisk z granatnika przebił się w budynku przez dwie kondygnacje.

