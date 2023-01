W szpitalu w Lublinie urodziły się trojaczki. Ich mama uciekła przed wojną

Rzecznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Alina Pospischil poinformowała w środę o urodzeniu się w placówce trojaczków. - Dzieci i ich mama czują się dobrze. Rodzina pochodzi z Ukrainy. Ich mama, pani Nadia przyjechała do Polski tuż po rozpoczęciu wojny – przekazała rzecznik, dodając, że dzieci urodziły się 5 stycznia br.

Mama wcześniaków przyznała, że czuje się szczęśliwa. - O tym, że będziemy mieć trojaczki, dowiedzieliśmy się z mężem na pierwszym badaniu USG. Był szok, ale bardzo pozytywny. To było, kiedy już byliśmy całą rodzina w Polsce – zaznaczyła pani Nadia, cytowana w komunikacie.

Lublin. Urodziły się trojaczki: Dominik, Ewa, Diana

Dzieci urodziły się w 30. tygodniu ciąży. Pierwszy na świat przyszedł Dominik, który w chwili narodzin ważył 1,5 kg. Druga była Ewa z wagą niecałe 1,1 kg. Trzecim dzieckiem była także dziewczynka – Diana, która ważyła 1,2 kg.

Rzecznik szpitala przekazała również, że z racji małej masy ciała i przedwczesnych narodzin, wcześniaki od początku wymagały specjalistycznego leczenia i opieki. - Aktualnie oddychają samodzielnie. Muszą pozostać w szpitalu do czasu, kiedy osiągną właściwą masę i będą jadły przez smoczki lub z piersi. Następnie dołączą do swojej rodziny - mamy, taty i starszego brata – uzupełniła Pospischil.

Kierująca Oddziałem Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK Nr 4 dr n. med. Eulalia Majewska wyjaśniła, że na razie dzieci są karmione przez zgłębnik. - Zgłębnik do karmienia to elastyczna rurka, która jest wprowadzana przez nos i gardło, kończy się w żołądku. Na końcu znajduje się kilka otworków, przez które pokarm wpływa do żołądka. Mama trojaczków dostarcza na oddział pokarm dla swoich dzieci. Wystarcza go dla całej trójki – wytłumaczyła dr n. med. Majewska, cytowana w komunikacie.

Obecnie wcześniaki przebywają w inkubatorach, które m.in. zapewniają im prawidłową temperaturę ciała.

RadioZET.pl/ Gabriela Bogaczyk (PAP)