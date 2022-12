Nowe, szokujące informacje o zatrzymanym pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji Tomaszu L. ujrzały światło dzienne. Temat zgłębili reporterzy programu "Czarno na białym" TVN24. Mężczyzna został zatrzymany w marcu, niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie.

Okazało się, że L., poza pracą dla urzędu stanu cywilnego, był w przeszłości członkiem komisji ds. likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Jej prace nadzorował w 2006 roku ówczesny wiceminister obrony narodowej Antoni Macierewicz, odpowiedzialny za weryfikację i likwidację WSI.

Warszawa. Urzędnik szpiegował dla Rosji. Szokujące fakty

Autor reportażu Piotr Świerczek ujawnił, że podejrzany o szpiegostwo miał wiele lat temu dostęp do największych tajemnic polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. - Przez ich ręce przewinęły się teczki, w których były dane nie tylko polskich oficerów – mówił.

Z informacji podawanych w marcu przez polskie służby wynikało, że Tomasz L. miał kopiować i przekazywać cenne operacyjnie dane dla Służb Wywiadu Zagranicznego (SWR) Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna miał dostęp do zbiorów Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego oraz do zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych i Archiwum Państwowego m. st. Warszawy. Nie wiadomo, czy L. był rosyjskim szpiegiem już w trakcie działalności w komisji ds. WSI, czy został nim później.

Jego zdaniem "aż strach pomyśleć, jaką wiedzę mógł posiąść wtedy Tomasz L.". - Choć wyraźnie to zaznaczmy, my nie wiemy, czy on już wtedy prowadził jakąkolwiek działalność na rzecz obcego wywiadu - zastrzegł reporter stacji. Zwracał przy tym uwagę, że "Tomasz L. miał dostęp do wszystkiego, co zgromadziła w swoich zasobach Wojskowa Służba Informacyjna". Z informacji, do których dotarł Onet, wynika, że Tomasz L. wpadł, ponieważ służby odkryły, że mężczyzna spotykał się z jednym z rosyjskich dyplomatów, który prawdopodobnie był przez nie obserwowany. Grozi mu 15 lat więzienia.

RadioZET.pl/Tvn24.pl/Onet.pl