Ważna zapowiedź premiera. "Tam, gdzie spodziewamy się zagrożenia"

Premier Mateusz Morawiecki wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem odwiedzili w piątek Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku (woj. wielkopolskie), gdzie trwa szkolenie załóg i techników czołgów Abrams. W wystąpieniu premier podkreślił, że budżet na cele obronne na 2023 rok "został zaplanowany w wielkości ponad 3 razy większej, może nawet 4 razy (większej) niż w 2015 roku". - Podstawowym filarem nowoczesnej armii - polska produkcja i zakupy najnowocześniejszego sprzętu za granicą. Dzisiaj razem z premierem Błaszczakiem wizytujemy jednostkę, która gości już najnowocześniejsze czołgi świata - Abramsy. [...] Abramsy jako czołgi, które nie mają sobie równych na polu walki będą stanowiły znakomity potencjał odstraszania naszych potencjalnych wrogów - mówił szef rządu.

Morawiecki powiedział, że jego rząd w najszybszy możliwy sposób wzmacnia polską armię poprzez broń produkowaną w Polsce, zakupy sprzętu za granicą i umacnianie sojuszy. - Nasze bezpieczeństwo fundujemy, budujemy na najmocniejszych filarach, na spoiwie solidarności narodowej, która świadczy o tym, jak wielkie jest poparcie dla polskiego munduru, jak wielkie jest poparcie dla polskiego żołnierza, dla polskiej armii. My to poparcie będziemy budować coraz mocniej - podkreślił.

Premier zaprezentuje mapę. "Chcemy umacniać obecność wojsk"

- Chcemy umacniać obecność wojsk. Ważne jest, by Polacy wiedzieli, że chcemy to robić na wschód od Wisły. Polska musi być broniona na granicach, gdzie spodziewamy się ewentualnego ryzyka, zagrożenia. Morawiecki podczas piątkowej konferencji powiedział, że w "najbliższych kilku tygodniach" wraz z szefem MON zaprezentuje mapę przedstawiającą, "w których miejscach nasi poprzednicy zwijali obecność wojskową i gdzie my rozwijamy obecność Wojska Polskiego".

Dodał, że chodzi zarówno o obecność operacyjnego Wojska Polskiego, a także wszystkich jednostek pomocniczych, takich jak Wojska Obrony Terytorialnej.

- To bardzo ważne, żeby dostrzegać tę fundamentalną różnicę pomiędzy dbałością o obronność, bezpieczeństwo państwa polskiego i obecność polskiej armii w każdym zakątku Polski, w szczególności na północy, na wschodzie, gdzie ta armia powinna być - powiedział.

Mariusz Błaszczak podkreślił z kolei, że celem rządu jest wzmacnianie Wojska Polskiego, lokowanie jego jednostek we wschodniej części kraju oraz wyposażanie go w nowoczesną broń. - Koncepcja, która obowiązywała do 2015 roku, a więc za rządów koalicji PO-PSL, dotycząca tego, że likwidowano jednostki wojskowe na wschód od Wisły, była błędną koncepcją, to był zasadniczy błąd - powiedział.

RadioZET.pl/PAP