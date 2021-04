Kiedy będzie można zorganizować wesele? Minister podał dokładny termin

Wesela już niebawem znowu będą mogły być organizowane - taką zapowiedź złożył wtorkowy gość Radia ZET, minister zdrowia Adam Niedzielski i dodał: - To kwestia limitu osób. Wesela wrócą stopniowo. Gdzieś w okolicach 25 osób – od takiego limitu zaczniemy.

Szef resortu zdrowia podał też możliwy termin „odmrożenia” branży weselnej. - Myślę, że w takim ograniczonym, limitowanym zakresie być może jeszcze w maju zostaną przywrócone – stwierdził Niedzielski.

Znów będzie można organizować wesela? Müller: przedstawimy rekomendacje

Rychłe odmrożenie branży weselnej zapowiedział też we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. - Będziemy chcieli w najbliższym czasie przedstawić nasze rekomendacje co do wesel, by z kilkutygodniowym wyprzedzeniem dać sygnał, czy one mogą się odbywać i na jakich zasadach – poinformował Müller w rozmowie z TVP1.

Minister zdrowia poinformował, że najbliższa konferencja prasowa dotycząca obostrzeń może odbyć się w ten wtorek lub środę. Szybszego zdejmowania restrykcji można się spodziewać na przełomie maja i czerwca. - Zdecydowanie bliżej przełomu maja/czerwca niż kwietnia/maja. Jak część wskaźników się poprawiła, to przeskakujemy do nastroju społecznego, gdzie wszyscy zaczynają już mówić, że natychmiast powinniśmy luzować - ostrzegł Niedzielski.

