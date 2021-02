Wiceminister: nie będzie luzowania obostrzeń. "Decyzja w przyszłym tygodniu"

Olga Semeniuk w rozmowie z Rzeczpospolitą przyznała, że nie spodziewa się, aby w nadchodzących dniach rząd zmniejszył liczbę obostrzeń

Decyzje w tej sprawie zapadną w przyszłym tygodniu – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii

W czwartek na terenie całego kraju odnotowano 9073 przypadku zakażenia koronawirusem. To znaczny wzrost w porównaniu np. do wyników z wtorku, kiedy było ich 5178. W środę wykryto już 8694 przypadki zakażenia.

Obostrzenia na moje oko zostaną przedłużone ze względu na obecną sytuację – poinformowała Olga Semeniuk w rozmowie z Rzeczpospolitą. Wiceminister stwierdziła też, że efektem poluzowania restrykcji od 12 lutego jest wzrost zakażeń koronawirusem.

- Jeśli chodzi o ostatni weekend, to nie ma co ukrywać, że sytuacja była dość trudna. Widzieliśmy, co się działo w południowej Polsce. Niestety widzimy już w liczbach efekty tych poluzowań - mówiła Semeniuk.

Obostrzenia będą przedłużone? „Decyzja w przyszłym tygodniu”

Wiceminister zapowiedziała, że decyzje dotyczące obostrzeń, które będą obowiązywały w najbliższym czasie, zapadną w przyszłym tygodniu. - Na moje oko obecna sytuacja spowoduje wydłużenie już obowiązujących poluzowań gospodarczych – poinformowała Semeniuk.

Podsekretarz stanu tłumaczyła też, dlaczego rząd odszedł od harmonogramu łagodzenia obostrzeń, który premier Mateusz Morawiecki przedstawił w listopadzie. Semeniuk stwierdziła, że program się zdezaktualizował po tym, jak pojawiły się nowe warianty koronawirusa SARS-CoV-2.

Koronawirus - 18.02. Ponad 9 tys. zakażeń

Ministerstwo Zdrowia podało 18.02, że w Polsce odnotowano 9073 przypadku zakażenia koronawirusem. W środę było ich 8694, a we wtorek 5178. Z powodu COVID-19 w ostatnich 24 godzinach zmarły 44 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 229 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem to 1 614 446. Z powodu koronawirusa zmarło już 41 582 osób.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/Ministerstwo Zdrowia/PAB