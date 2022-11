"Liczne rany kłute, obrażenia głowy". Starszy mężczyzna brutalnie zamordowany

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Wielka Wieś niedaleko Tarnowa (woj. małopolskie); - W niedzielę otrzymaliśmy informację, że doszło do zabójstwa 86-letniego mężczyzny - powiedział oficer prasowy tarnowskiej policji asp. sztab. Paweł Klimek.

Wielka Wieś. Brutalne morderstwo, nie żyje 86-latek

- Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zastali tam również 43-letniego mężczyznę, który prawdopodobnie jest sprawcą zabójstwa - dodał funkcjonariusz. W rozmowie z portalem tarnow.naszemiasto.pl zaznaczył, że "rodzina zawiadomiła policję, że ktoś przyszedł na posesje i dokonał takiego aktu".

Na miejscu prowadzone było dochodzenie z udziałem prokuratora oraz biegłego lekarza. Śledczy na razie nie ujawniają, jaki był motyw, ani w jaki sposób doszło do zabójstwa. Wiadomo jedynie, że starszy mężczyzna miał liczne rany kłute oraz obrażenia głowy. Mężczyźni nie byli ze sobą spokrewnieni.

To kolejne brutalne morderstwo, do którego doszło w ostatnich dniach na terenie województwa małopolskiego. 25-letni mieszkaniec Gorlic zmarł z wykrwawienia w nocy z piątku na sobotę. Jak podał lokalny portal Gorlice24.pl, miał on zostać dźgnięty nożem prostu w serce. W tej sprawie zatrzymano na razie pięć osób.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/tarnow.naszemiasto.pl/gorlice24.pl