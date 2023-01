Tragedia na torach. Mężczyzna został potrącony przez pociąg Intercity

Spółka PKP PLK podała, że w poniedziałek wieczorem mężczyzna dostał się pod pociąg PKP Intercity relacji Lublin - Zbąszynek. W związku z tym zdarzeniem występowały opóźnienia w ruchu pociągów między Wrześnią a Koninem.

Wielkopolska. Nie żyje mężczyzna potrącony przez pociąg

Oficer dyżurny konińskiej straży pożarnej potwierdził PAP, że potrącony mężczyzna nie żyje. Na miejscu cały czas trwają działania służb ratunkowych.

Według serwisu Portal Pasażera ruch pociągów w miejscu zdarzenia prowadzony był po jednym torze.

Pomoc w kryzysie psychicznym:

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji - tel. 22 594 91 00 (czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - tel. 116 123 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania - tel. 22 484 88 01

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna - tel. 22 425 98 48 (poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - tel. 800 080 222 (czynne całodobowo)

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Pogrzebny