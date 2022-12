Tragiczny finał poszukiwań kobiety. Rodzina zgłosiła zaginięcie dzień przed Wigilią

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) asp. sztab. Wojciech Adamczyk powiedział w czwartek w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że rodzina 51-laki zgłosiła jej zaginięcie tuż przed Wigilią - 23 grudnia.

Tragiczny finał poszukiwań kobiety. Z jeziora wyłowiono jej ciało

Wskazał, że w środę dzielnicowy otrzymał informację, iż na cienkiej warstwie lodu na Jeziorze Wolsztyńskim widać część garderoby. Jak się okazało, była to bluza, którą rodzina zaginionej rozpoznała, jako należącą do 51-latki z Chorzemina pod Wolsztynem.

Pierwsze działania poszukiwawcze na wodach jeziora rozpoczęto w środę, a po nocnej przerwie wznowiono je w czwartkowy poranek. Policjant poinformował, że wyłowione z wody zwłoki zostały rozpoznane m.in. przez lekarza rodzinnego, który był na miejscu poszukiwań.

fot. KP PSP Wolsztyn

Adamczyk dodał, że przeprowadzono oględziny ciała, a sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. - Do momentu przeprowadzenia sekcji zwłok nie można wykluczyć żadnej hipotezy. Co do przyczyn zgonu będziemy mogli się wypowiedzieć dopiero po uzyskaniu wyników sekcji - podkreślił.

Zaznaczył, że w sprawie śmierci kobiety, zgodnie z praktyką w tego typu sytuacjach, wszczęto postępowanie prowadzone formalnie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

RadioZET.pl/PAP/KP PSP Wolsztyn