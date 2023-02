Wizyta Bidena w Polsce. Ambasador podał szczegóły

Joe Biden przyleci do Polski 20 lutego i pozostanie w naszym kraju przez dwa dni. Jak dotąd pewne były trzy punkty wizyty: spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W czwartek ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński poinformował o szczegółach. - Prezydent Biden przyleci w poniedziałek 20 lutego wieczorem. Wygłosi przemówienie o 17.30 we wtorek 21 lutego do narodu polskiego. Wszyscy są zaproszeni. Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego - przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w TVN24.

Biden w Polsce. Podano szczegóły wizyty

Brzeziński podkreślił, że będzie to przemówienie do Polaków, a "Biden to prezydent ludzi'. - Najważniejszym życzeniem jego ekipy jest to, żeby wygłosił przemówienie do Polaków i żeby wszyscy byli na nie zaproszeni. Zapraszamy wszystkich - powtórzył ambasador. - Będzie to czas, w którym będziecie mogli osobiście zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi do Was o kryzysie, który dzieje się tutaj, w Europie Środkowej - zaznaczył.

Brzeziński ocenił, że "przełomowy moment w prezydenturze Bidena". Zapewniał też, że NATO jest chronione, sojusz jest spójny i wspiera naród ukraiński.

Wcześniej Biały Dom komunikował, że prezydent USA chce podziękować naszemu krajowi za pomoc jaką udzielił Ukrainie. "Dziennik Gazeta Prawna" podał nieoficjalnie, że podczas wizyty w Polsce Biden spotka się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

RadioZET.pl/TVN24