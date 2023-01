Dramat na cmentarzu. Zmarła przy grobie, dzień po pogrzebie męża

Jak relacjonuje lokalny portal Dzień Dobry Włocławek, do tragicznego zdarzenia na cmentarzu przy al. Chopina doszło w niedzielę około godziny 11. Dyspozytor otrzymał zgłoszenie w sprawie zatrzymania krążenia u kobiety, która zaledwie dzień wcześniej pochowała tam męża.

Włocławek. 66-latka zmarła na cmentarzu

Karetka pogotowia ratunkowego próbowała dostać się na teren cmentarza główną bramą od strony al. Chopina. Niestety, wjazd był zamknięty. Ratownicy wysiedli z pojazdu i pieszo ruszyli na pomoc 66-latce. W tym czasie kobietę reanimował jej syn. Potem resuscytację krążeniowo-oddechową kontynuowali medycy, jednak życia 66-latki nie udało się uratować.

– Zamknięta brama na pewno utrudnia ratownikom działanie, ale w tym konkretnym przypadku nie ma co gdybać, jakie to tak naprawdę miało znaczenie. Nie wiadomo, czy gdyby brama była otwarta, to kobietę udałoby się uratować – powiedział ratownik medyczny.

Głos w tej sprawie zabrała też administracja cmentarza, która tłumaczy, że celem zamykania bram jest bezpieczeństwo odwiedzających teren nekropolii.

