WOŚP 2023 za nami. W niedzielny wieczór zakończyła się akcja zbierania datków do puszek, w której uczestniczyło ok. 120 tys. wolontariuszy w 1 633 sztabach. Dodatkowo w internecie odbywają się wirtualne zbiórki i aukcje. Te ostatnie potrwają do 12 lutego.

WOŚP 2023. Ile Orkiestra zebrała w dniu 31. finału?

Sztab WOŚP poinformował, że kwota deklarowana tegorocznej zbiórki to 154 606 764 zł. To o 18 324 439 zł więcej niż rok temu. Faktyczna kwota, która została zebrana podczas tegorocznego Finału, zostanie ogłoszona 31 marca.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zebrano na WOŚP 2022? W zeszłym roku padła rekordowa kwota

Przypomnijmy, że w tym roku Orkiestra po raz pierwszy zagrała dla wszystkich – małych i dużych. Tematem tegorocznej zbiórki była walka z sepsą, na którą już teraz zebrano rekordową sumę pieniędzy. - Ten finał poświęcony był sepsie i już teraz możemy powiedzieć, że wygraliśmy ten temat, ale oczywiście musimy poczekać, aż ukonstytuują się wszystkie pieniądze na naszym koncie - mówił Jerzy Owsiak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. - Jeśli mielibyśmy zebrać tylko kwotę deklarowaną, to już można powiedzieć, że finał przeszedł wspaniale - dodał. - Teraz będzie ogromne liczenie i czekamy na oficjalne potwierdzenie, ile zebraliśmy pieniędzy. Myślę, że już możemy powiedzieć, że finał przeszedł wspaniale — dodał Owsiak.

W tym roku z WOŚP po raz kolejny gra również Radio ZET. Do wylicytowania jest Dzień w Radiu ZET, a także audycja Szczyt Wszystkiego prosto z Twojego domu. Za niemal 60 tys. zł zostało już wylicytowane złote serduszko Radia ZET.

Polska Policja poinformowała w niedzielę późnym wieczorem, że 31. Finał WOŚP był bardzo bezpieczny. "W całym kraju odnotowaliśmy zaledwie kilka incydentów" - czytamy we wpisie na Twitterze.

W tegorocznym finale WOŚP uczestniczyło ponad 120 tys. wolontariuszy w kraju i za granicą, którzy zbierali pieniądze do puszek. Przygotowano 225 tys. puszek oraz 35,7 mln serduszek w wersji polskiej i ponad 1,55 mln w wersji angielskiej. Uruchomiono ponad 1,6 tys. orkiestrowych sztabów, które koordynowały tysiące imprez i wydarzeń związanych z finałem w Polsce i w różnych częściach świata. Pieniądze zbierano m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej.

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.

RadioZET.pl