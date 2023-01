WOŚP po raz pierwszy w swojej historii gra dla dzieci i dorosłych, bo pieniądze Orkiestra zbiera na zakup sprzętu do walki z sepsą. Ten wyjątkowy 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy relacjonujemy na żywo. Sprawdzamy, jaka jest aktualna kwota i co można licytować. Radio ZET również gra z WOŚP! Na licytację przekazaliśmy Złote Serduszko o numerze 33. Do wylicytowania jest też Dzień w Radiu ZET i audycja na żywo prosto z domu słuchacza. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!