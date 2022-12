Groźny wypadek strażaków. Jechali na akcję, wóz przewrócił się

Trzy osoby, w tym dwóch strażaków, trafiły do szpitala po wypadku z udziałem wozu strażackiego. Doszło do niego w piątek rano we Wrocławiu, gdy strażacy jechali na akcję. Ich pojazd zderzył się z busem dostawczym wiozącym pieczywo. Siła uderzenia była tak duża, że wóz strażacki przewrócił się.