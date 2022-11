Tragiczny finał poszukiwań. Znaleziono ciało zaginionej kobiety

W sobotę 12 listopada ok. godz. 15:30 pani Wioletta wyszła ze swojego mieszkania w dzielnicy Gądów Mały w zachodniej części Wrocławia, by dotrzeć do szpitala na ul. Grabiszyńskiej, gdzie pracowała jako pielęgniarka.

Wrocław. Znaleziono martwą kobietę. Zaginęła dzień wcześniej

Kobieta nie dotarła jednak do lecznicy, a ok. godz. 18 utracono z nią kontakt. Jej telefon był od tego czasu wyłączony. Rodzina zawiadomiła policję i rozpoczęły się trwające przez całą dobę poszukiwania.

Niestety, ich finał okazał się tragiczny. Jak podaje "Gazeta Wrocławska", w niedzielę wieczorem na terenie znajdującego się na zachód od Wrocławia powiatu średzkiego, odnaleziono samochód pani Wioletty - ciemnobrązowy Opel Mokka. W środku znaleziono natomiast martwą wrocławiankę.

Na ten moment nie są znane dalsze szczegóły sprawy. Przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci kobiety wyjaśniają teraz policja i prokuratura.

RadioZET.pl/Gazeta Wrocławska