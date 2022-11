Zaginęła 15-latka z Wrocławia. Wyszła na spacer z psem

O tajemniczym zaginięciu 15-letniej Igi Bolszewskiej z Wrocławia napisał portal SOS Zaginięcia na Facebooku. "W niedzielę, 20 listopada 2022 w godzinach popołudniowych Iga wyszła z domu z psem. Poinformowała swoich bliskich, że idzie na spotkanie z koleżanką. Po pewnym czasie okazało się, że pies sam wrócił do domu i czekał pod drzwiami, nigdzie natomiast nie było Igi. Nastolatka do tej pory nie powróciła do swojego miejsca zamieszkania" - czytamy w poście.

Iga Bolszewska ma 174 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, oczy niebieskie, włosy krótkie, ciemnobrązowe. W dniu zaginięcia 15-latka miała na sobie bluzę z kapturem, czarną kurtkę bejsbolówkę z napisami oraz dresowe spodnie. Jeśli widziałeś gdzieś zaginioną lub znasz miejsce jej pobytu, skontaktuj się z policją pod nr tel. 47 871 55 00 lub numerem alarmowym 112.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl