"Wyborcza" o zarzutach dla brata komendanta głównego policji. Śledczy komentują

Łukasz Sz., brat komendanta głównego policji, jest przedsiębiorcą. W Krajowym Rejestrze Sądowym na jego nazwisko zarejestrowane są dwie spółki z branży handlowej i informatycznej. Na początku 2022 r. śledczy zatrzymali jego współpracownika Arkadiusza K., który miał być mózgiem procederu karuzeli vatowskiej.

"W końcu w listopadzie zeszłego roku Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła Łukaszowi Sz. pięć zarzutów. Najpoważniejsze to udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur vatowskich i oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości" - napisała "Gazeta Wyborcza".

"Wyborcza": brat komendanta głównego policji zamieszany w karuzelę vatowską

W listopadzie ubiegłego roku sąd odstąpił od 3-miesięcznego aresztu dla Łukasza Sz. i pozostałych zatrzymanych podejrzanych. "W przypadku Łukasza Sz., mimo poważnych zarzutów, sąd odstąpił od aresztu, motywując to tym, że jego miejsce odosobnienia może wywołać ciężkie skutki dla podejrzanego i rodziny" - napisała "Wyborcza".

Zdaniem dziennika prokuratura na przełomie listopada i grudnia 2022 r. złożyła odwołanie od decyzji sądu. informator "GW" powiedział: - Szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie (Jerzy Ziarkiewicz - red.) polecił prokuratorowi zajmującemu się sprawą, by z wniosku o ponowny areszt wycofać akta Łukasza Sz. Nie podawał powodów. Prokurator absolutnie się na to nie zgodził. Kiedy Ziarkiewicz napierał, prokurator zażądał polecenia na piśmie. W efekcie je otrzymał, a ślad tej decyzji musiał pozostać w prokuratorskich aktach podręcznych.

"Wyborcza" podkreśliła, że Ziarkiewicz "zrobił wielką karierę" podczas rządów PiS. "Za czasów dobrej zmiany szybko został szefem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, a wkrótce potem szefem Prokuratury Regionalnej w Lublinie" - wyjaśniono.

Śledczy odpowiadają na publikację "Wyborczej"

Prokuratura Regionalna w Lublinie opublikowała w poniedziałek oświadczenie po publikacji "GW". Wyjaśniono, że w listopadzie 2022 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzy osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT.

"Po przedstawieniu zarzutów, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Lublinie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie wszystkich trzech podejrzanych. Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratury o areszt tymczasowy. Co do dwóch podejrzanych, sąd stwierdził, że nie istnieje obawa, by podejrzani mieli utrudniać postępowanie przebywając na wolności, zaś co do trzeciego podejrzanego wskazał przesłankę określoną w art. 259 kodeksu postępowania karnego, argumentując, że biorąc pod uwagę chorobę onkologiczną osoby najbliższej dla podejrzanego, jego aresztowanie wywołałoby dla niego i tej osoby wyjątkowo ciężkie skutki" - dodano.

"Mając na uwadze argumenty sądu dotyczące choroby osoby najbliższej dla podejrzanego, co do których obrońcy przedstawili dokumentację dopiero w trakcie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, Prokuratura Regionalna w Lublinie kierując się zasadami humanitaryzmu, odstąpiła od skierowania zażalenia na brak aresztu wobec tego podejrzanego" - podkreślono.

Prokuratura Regionalna w Lublinie zaapelowała o "niepowielanie nieprawdziwych informacji, sugerujących pozamerytoryczne tło decyzji prokuratury o niezaskarżeniu decyzji sądu o braku tymczasowego aresztowania wydanej na podstawie art. 259 kodeksu postępowania karnego".

Jednocześnie Prokuratura Regionalna w Lublinie oświadczyła, iż wszystkie zarzuty przedstawione podejrzanym zatrzymanym 21 listopada 2022 r. są aktualne, a prokuratura podejmuje czynności mające na celu zakończenie postępowania skierowaniem aktu oskarżenia.

Kolejne posiedzenie sądu ws. Łukasza Sz. planowane jest na środę 18 stycznia.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza/PAP