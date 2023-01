Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach. Nie żyje kolejna osoba

Do wybuchu doszło w piątek, ok. godz. 8:30, w budynku plebani przy ul. Biskupa Herberta Bednorza w Katowicach-Szopienicach. Na miejscu od kilku godzin prowadzona jest akcja ratunkowa. Służby informowały, że poszukiwane są dwie kobiety. Ciało jednej z nich odnaleziono ok. godz. 12:30.

Wybuch w kamienicy w Katowicach. Znaleziono ciało drugiej osoby

Wojewoda śląski poinformował po godz. 15, że nie żyje także druga z poszukiwanych. - O godzinie 14:43 zostało odnalezione ciało drugiej osoby. Niestety, został również stwierdzony zgon tej osoby - powiedział.

Wieczorek przekazał też, że prawdopodobnie pod gruzami nie znajduje się już nikt. - Ale oczywiście prace ratunkowo-poszukiwawcze dalej będą przez Straż Pożarną prowadzone - dodał. Podziękował przy tym służbom ratunkowym, które biorą udział w akcji.

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Arkadiusz Przybyła poinformował natomiast, że w tej chwili strażacy wprowadzają na gruzowisko psy ratownicze, które sprawdzą teren.

- Jeżeli nie zainteresują się żadnym obszarem, nie oznaczą żadnego miejsca to przerywamy akcję i wprowadzamy ciężki sprzęt i będziemy odgruzowywać i zabezpieczać budynek - mówił Przybyła.

