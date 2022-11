Wybuch w Przewodowie. Prezydent Duda przyznaje: Była druga rakieta

Prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentami Litwy, Łotwy i Rumunii wzięli w piątek udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej przyszłości Europy w Kownie na Litwie. Andrzej Duda zapytany na konferencji prasowej, na jakim etapie jest obecnie śledztwo w sprawie wybuchu 15 listopada rakiety w Przewodowie (woj. lubelskie) podkreślił, że "był to tragiczny wypadek, który zaistniał z winy rosyjskiej".

- To Rosja wywołała agresję, zaatakowała Ukrainę i 15 listopada wysłała dziesiątki rakiet bombardując nimi terytorium Ukrainy, która się broniła, wskutek czego doszło do nieszczęśliwego wypadku - mówił prezydent.

Poinformował, że "śledztwo jest w toku". - Sprawa jest wyjaśniana. Śledczy zakończyli swoje prace na miejscu zdarzenia. W tej chwili trwają badania laboratoryjne. Według informacji, które do mnie docierają, nic nie zmienia tego, co do tej pory powiedziałem - zaznaczył Duda. - Czekamy w tej chwili na zakończenie czynności śledczych - podkreślił. Dodał, że nie ingeruje w śledztwo.

Wybuch w Przewodowie. Prezydent Duda o drugiej rakiecie

Prezydent dopytywany o przebieg zdarzenia w Przewodowie, powiedział, że "podjęto w Polsce czynności śledcze i czynności sprawdzające". Zaznaczył, że "na terenie Polski nie znaleziono żadnego śladu drugiej rakiety". - Mamy informacje, że była rzeczywiście druga rakieta, ale nie spadła na terytorium Polski, tylko była wyłącznie nad terytorium Ukrainy - wyjaśnił prezydent. Początkowo media donosiły, że w Przewodowie spadły dwie rakiety, a mieszkańcy mówili o "dwóch świstach".

Siły rosyjskie przeprowadziły 15 listopada po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. Tego dnia na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów (woj. lubelskie) spadł pocisk, doszło do eksplozji, w wyniku, której zginęło dwóch obywateli Polski. Byli to mężczyźni w wieku 62 i 60 lat.

W środę, 16 listopada, prezydent Andrzej Duda poinformował, że nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę, najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek i jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej. ".

Postępowanie w sprawie wybuchu prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Na miejscu od wtorku pracowali prokuratorzy a także m.in. biegli, w tym z Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia w Zielonce i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, pirotechnicy oraz amerykańscy eksperci. W piątek w oględzinach miejsca eksplozji brali udział również ukraińscy eksperci, którzy po kilku godzinach wyjechali z Przewodowa.

