Wypadek zdarzył się we wtorek około godz. 13 na drodze krajowej nr 26 w powiecie gryfińskim. Między Chojną a Trzcińsko-Zdrojem zderzyły się dwa samochody i skuter. Policja wstępnie ustaliła, że kierujący osobowym renault jechał zbyt szybko, niż pozwalały na to warunki na drodze, stracił panowanie nad samochodem i zjechał na przeciwległy pas, na którym doszło do zderzenia.

Jak podał oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Gryfinie, mł. asp. Jakub Kuźmowicz w rozmowie z TVN24, renault najpierw uderzył w skuter, a później zderzył się z busem. - Niestety, w wyniku tego zdarzenia, pasażerka motocykla poniosła śmierć na miejscu, natomiast kierujący jednośladem został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - poinformował Kuźmowicz.

Wypadek na dk nr 26. Nie żyje pasażerka skutera

Do szpitala trafiły dwie osoby. 46-letni kierowca skutera z urazem wielonarządowym został śmigłowcem przetransportowany do szpitala w Szczecinie. Natomiast 60-latka, który prowadził renaulta, z urazem ręki, nogi i głowy zabrała karetka.

Jak podał rzecznik PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak, ratownicy udzielili na miejscu pomocy medycznej dwojgu dzieci, które podróżowały busem.

Droga krajowa nr 26 na odcinku, gdzie doszło do wypadku, jest całkowicie zablokowana. Służby wyznaczyły objazd przez miejscowość Grzybno Utrudnienia potrwają do godz. 18.

RadioZET.pl/TVN24/Chojna.24.pl/PAP