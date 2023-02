Wypadek zdarzył się w czwartek około godz. 9.30 przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Policja poinformowała, że kierujący osobową toyotą 73-latek śmiertelnie potrącił kobietę.

- 73-letni kierujący toyotą, jadąc ul. Szczecińską w stronę centrum, z nieustalonych przyczyn, zjechał na przeciwległe pasy ruchu, wjechał na chodnik i uderzył w idącą chodnikiem 76-letnią kobietę. Następnie toyota, która uderzyła jeszcze w barierki przewróciła się na bok - relacjonował w rozmowie z “Super Expressem” oficer prasowy słupskiej Komendy Miejskiej Policji, Jakub Bagiński. Policjant potwierdził, że piesza zmarła.

Wypadek w Słupsku. Kierowca wjechał na chodnik, nie żyje 76-latka

Do szpitala przewieziono trzy osoby, które podróżowały toyotą. Ich stan jest stabilny.

fot. KM PSP Słupsk/Wypadek w Słupsku

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać grozę całego zdarzenia. Mieszkańcy są wstrząśnięci. - Kierowca jechał pod prąd, nie wiadomo dlaczego. Przez te skrzyżowanie codziennie przechodzę w drodze do szkoły. To tragedia - powiedział świadek “Głosowi Pomorza”.

fot. KM PSP w Słupsku/Rozbita toyota

Policja przebadała kierowcę na obecność alkoholu we krwi. 73-latek był trzeźwy. Na miejscu pracował technik kryminalistyki i policjanci, którzy dokonali oględzin, aby ustalić dokładne okoliczności wypadku.

