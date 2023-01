3-letni Grześ wybiegł z domu wprost pod samochód. Dramatyczny apel ws. chłopca

3-letni Grześ ucierpiał w wypadku, do którego doszło w poniedziałek około godz. 18 w Strumianach w gminie Baranów. - Dziecko wybiegło poza ogrodzenie posesji wprost pod koła nadjeżdżającego opla - przekazała w rozmowie z “Super Expressem” asp. szt. Katarzyna Zych z grodziskiej policji.

Policja ustaliła, że kobieta kierująca oplem była trzeźwa. Dziennik nieoficjalnie ustalił, że w chwili wypadku chłopiec mógł być pod opieką dziadków. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

Wypadek w Strumianach. 3-letni Grześ walczy o życie

Poszkodowany chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala w Warszawie. Grześ stracił dużo krwi i potrzebna jest transfuzja. Strażacy z ochotniczej jednostki w Baranowie zdecydowali się pomóc i zorganizowali akcję w mediach społecznościowych, by zachęcić do oddawania krwi dla chłopca.

“W czwartek 19.01 na terenie OSP w Baranowie w godzinach 9-13 będzie podstawiony krwiobus gdzie można oddać krew” - czytamy na facebookowym profilu strażaków z Baranowa.

