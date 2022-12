Potrącił 14-latkę na przejściu przy szkole i uciekł. Nowe doniesienia

Do dramatycznego potrącenia 14-latki doszło na przejściu dla pieszych przy szkole w Żabiej Woli w piątek 16 grudnia. Nastolatka odbiła się od busa, a następnie wpadła pod drugie auto, nadjeżdżającego z naprzeciwka forda. W stanie ciężkim trafiła do szpitala. Kierujący busem uciekł z miejsca zdarzenia, został złapany po policyjnej obławie.

Wypadek w Żabiej Woli. Zarzuty za potrącenie 14-latki

Jak przekazała w poniedziałek wieczorem PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka, 48-letni Grzegorz P. usłyszał dwa zarzuty.

- Pierwszy dotyczy spowodowania wypadku z ciężkim skutkiem tj. ciężkich obrażeń ciała. Do tego uciekł z miejsca zdarzenia. Drugi zarzut dotyczy nieudzielenia pomocy dziewczynce, pomimo takiej możliwości – poinformowała prok. Kępka.

Dodała, że podejrzany nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Grozi mu do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Gabriela Bogaczyk