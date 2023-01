Wzrost stanu wody, wydano pomarańczowe alerty. Niepokojące prognozy

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry. "Wzrost stanu wody na Widawie poniżej zbiornika Michalice spowodował przekroczenie stanu ostrzegawczego w Zbytowej. Do czasu utrzymania się zwiększonego przepływu w Namysłowie, prognozuje się dalsze przekroczenie stanu ostrzegawczego w Zbytowej na Widawie z niewielkimi wahaniami, w związku z trwającym, niedużym spływem wód opadowych ze zlewni" - poinformował IMGW.

Wzrost stanu wody, wydano pomarańczowe alerty

Zaznaczył, że czas i wielkość przekroczenia stanu ostrzegawczego mogą podlegać zmianom w rytmie pracy obiektów piętrzących na Widawie powyżej Zbytowej.

W woj. opolskim IMGW ostrzega przed wezbraniem wody w zlewni rzeki Stobrawy. "Spływ wód opadowych w zlewni Stobrawy spowodował podniesienie się stanu wody na rzekach - w Krzywej Górze na Budkowiczance powyżej stanu ostrzegawczego. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się początkowo dalszy, przeważnie już niewielki, wzrost stanu wody powyżej ostrzegawczego, a następnie stabilizację i powolne opadanie" - przekazał IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacowana na 90 procent.

