Iwona Wieczorek zaginęła w Sopocie w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Do dziś nie wiadomo, co stało się z młodą kobietą. Śledztwo prowadzą obecnie funkcjonariusze ze specjalnej komórki policji, słynnego Archiwum X.

W dniu zaginięcia 19-latka bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie, ale odłączyła się od towarzystwa. Przed godz. 4 rano zadzwoniła do koleżanki, później rozładował się jej telefon. Iwona Wieczorek wracała do domu deptakiem prowadzącym z Sopotu do Gdańska. Kamera monitoringu zarejestrowała ją po raz ostatni przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Do przejścia zostało jej około 2 km przez park. Za 19-latką prawie całą trasę podążał mężczyzna z przewieszonym przez ramię ręcznikiem lub bluzą.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Na policję zgłosił się "mężczyzna z ręcznikiem"

W sobotę policjanci opublikowali nowe nagranie mężczyzny, tym razem z niebieskim ręcznikiem. Wideo pokazuje, jak gra w “trzy kubki”. Na filmie dobrze widać jego twarz. W komunikacie zwrócono się o pomoc do osób, które go rozpoznają.

Jak podał "Fakt", mężczyzna rozpoznał się na filmie i sam zgłosił na komisariat policji w Chorzowie. Był poszukiwany od 12 lat, wcześniej nie kontaktował się z funkcjonariuszami. - To 58-letni mieszkaniec miasta. Sam zgłosił się w godzinach popołudniowych, po publikacji nagrania - poinformował mł. asp. Karol Kolaczek z chorzowskiej policji.

Dziennik przekazał, że przesłuchanie 58-latka trwało do późnych godzin nocnych w sobotę. Do Chorzowa przyjechali funkcjonariusze z Archiwum X. Kolaczek dodał, że mężczyznę przesłuchano w charakterze świadka i zwolniono do domu. Policja na razie nie poinformowała, czy zeznania 58-latka wniosły coś nowego do sprawy.

RadioZET.pl/"Fakt"/PAP