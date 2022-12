To jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć w Polsce. Iwona Wieczorek ostatni raz widziana była w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-latka wracała z imprezy w Trójmieście, ale w domu się nie pojawiła. Nigdy nie odnaleziono ciała kobiety. Nie wiadomo, czy nadal żyje. Policjanci i rodzina zaginionej od 12 lat próbują rozwikłać zagadkę. Teraz pojawiła się nowa szansa.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja szuka mężczyzny z ręcznikiem

Polska Policja opublikowała na Twitterze nowe nagranie, na którym widać mężczyznę, który feralnego dnia zaginięcia szedł za Iwoną Wieczorek.

"W sprawie dotyczącej zaginięcia Iwony Wieczorek pojawiły się nowe ustalenia. Osoby posiadające wiedzę na temat mężczyzny z załączonego nagrania proszone są o kontakt pod nr tel. 600 997 213 lub adresem e-mail wieczorek@policja.gov.pl Gwarantujemy anonimowość" - czytamy w komunikacie policji.

Mężczyzna z ręcznikiem śledził 19-latkę prawie przez całą trasę, którą zarejestrowały kamery monitoringu. Na wideo jest on bardzo dobrze widoczny. Policjanci apelują do osób, które go rozpoznają.

W lipcu minęło 12 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Nad sprawą pracuje Archiwum X. Funkcjonariusze przyznają, że śledztwo jest bardzo trudne, ale są zdeterminowani, żeby wyjaśnić, co się stało.

19-latka po grillowaniu na działce poszła do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki sama wracała do domu w Gdańsku, co zarejestrowały kamery monitoringu. Nigdy tam jednak nie dotarła. Pod koniec września policja kolejny raz przeszukała dom Pawła P., który towarzyszył Iwonie Wieczorek w klubie ostatniej nocy przed jej zaginięciem.

