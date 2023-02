Zwłoki 30-latka w budynku remizy OSP. "Leżącego na ziemi zauważył inny mężczyzna"

Zwłoki 30-latka odnaleziono we wtorek, po godz. 23 w wielkopolskiej wsi Zagórna, w pomieszczeniu gospodarczym. We wnętrzu znajdowały się nieustalone na ten moment chemikalia.

Jak poinformował jednak nieoficjalnie lokalny portal Kalisz24info.pl, "30-latek znajdował się w jednym z wynajmowanych pomieszczeń w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zagórna w gm. Brzeziny". "Leżącego na ziemi poszkodowanego zauważył inny mężczyzna" – czytamy.

Zagórna. Tragiczna śmierć 30-latka. Zatruł się chemikaliami

Na miejsce zdarzenia przyjechały służby ratownicze. - Próbki chemikaliów pobrano do badań w celu ustalenia, co to były za substancje. Natomiast ciało zostało zabezpieczone do sekcji w celu ustalenia przyczyny śmierci – powiedziała oficer prasowa.

- Dziś (w środę 15 lutego) od rana policjanci na miejscu prowadzą dalsze czynności w związku z tą sprawą, będą zabezpieczane próbki chemikaliów do dalszych badań. Policjanci będą się starali wyjaśnić okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny - powiedziała Radiu Poznań Jaworska-Wojnicz. Na razie nie wiadomo, co 30-latek robił przed utratą przytomności.

RadioZET.pl/PAP - Ewa Bąkowska/Kalisz24.info