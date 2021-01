Zanieczyszczenie powietrza znów zbyt wysokie. "Zostańcie w domach"

Jakość powietrza w wielu polskich miastach, w tym w Warszawie, Gdyni, Lublinie czy Białymstoku jest zła lub bardzo zła. Z raportu GIOŚ wynika, że tylko w stolicy stężenie szkodliwych pyłów zawieszonych trzykrotnie przekracza normy WHO. Mieszkańcom miast, w których odnotowano wysokie zanieczyszczenie powietrza, zaleca się unikanie wychodzenia na zewnątrz.

Jakość powietrza w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Kielcach, Lublinie i Białymstoku jest obecnie zła lub bardzo zła – wynika z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi 50 µg/m3. Tymczasem w niektórych polskich miastach została ona prawie trzykrotnie przekroczona.

Jakość powietrza w polskich miastach można sprawdzić na mapie RadioZET.pl

Jakość powietrza w Warszawie, Białymstoku, Gdyni i Lublinie. "Poziom alarmowania przekroczony"

Stężenie pyłów zawieszonych PM10 we wtorek o godzinie 10 w Białymstoku wynosiło 141,0 µg/m3, w Gdyni 126,5 µg/m3, a w Lublinie 130,3 µg/m3. W Warszawie było ono na poziomie 100 ug/m3.

O ile warunki meteorologiczne nie ulegną zmianie, dobowe stężenie pyłu PM10 w Warszawie może przekroczyć poziom alarmowania. - Według Warszawskiego Indeksu Powietrza w stolicy o godz. 9 obowiązywał IV stopień ostrzeżeń przeciwsmogowych – poinformował stołeczny ratusz.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r. alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów). Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów. Oznacza on dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów.

Zanieczyszczenie powietrza. Władze zalecają rezygnację z aktywności fizycznej na zewnątrz

Ze względu na zanieczyszczenia powietrza władze miast apelują o pozostanie w domach, a jeśli to możliwe, zaprzestanie palenia w kominkach oraz ograniczenie korzystania z transportu. Zaleca się także unikanie wietrzenia pomieszczeń oraz zrezygnowanie z aktywności fizycznej na zewnątrz. O zachowanie ostrożności szczególnie prosi się kobiety w ciąży, rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i chore.

We wtorek lepsza jakość powietrza w Polsce jest m.in. na Dolnym Śląsku, na Śląsku, w województwie zachodniopomorskim, czy małopolskim. Gorzej było w poniedziałek, kiedy wysokie zanieczyszczenia odnotowano m.in. na stacji pomiarowej w Zabrzu (154 mikrogramów), Wodzisławiu Śląskim (143 mikrogramów), Żywcu (139 mikrogramów), Rybniku (116 mikrogramów) czy Gliwicach (115 mikrogramów).

Jakoś powietrza. Wrocław z najgorszym powietrzem na świecie, Warszawa w czołówce

Bardzo źle wyglądają wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach na tle metropolii europejskich i światowych. Według rankingu Major Cities Ranking Air Quality Index (AQI) w ostatnich dniach Kraków, Warszawa i Wrocław były wśród dwudziestu miejsc z najgorszą jakością powietrza.

Ranking AQI zestawia 95 miast świata na podstawie zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM 2,5. Dane, na podstawie których jest dokonywana ocena, to uśrednione wyniki wszystkich stacji pomiarowych w mieście.

Wg. statystyk AQI Warszawa jest na 7. miejscu rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. W poniedziałek na pierwszym miejscu znajdował się Wrocław, ale obecnie spadł na 28. pozycję. Lepiej zaczęła też wyglądać sytuacja Krakowa (11. w poniedziałek, 32. we wtorek).

