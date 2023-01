Zgwałconej 14-latce odmówiono legalnej aborcji. Jednoznaczny komentarz Niedzielskiego

Pochodząca z Podlasia 14-latka z niepełnosprawnością została zgwałcona przez swojego wujka, w wyniku czego zaszła w ciążę. Sprawa została zgłoszona organom ścigania, a dziewczynka uzyskała zaświadczenie prokuratora o zaistnieniu przesłanki, warunkującej dopuszczalność terminacji ciąży.

Dziewczynka wraz z ciotką podjęła próbę skorzystania z zabiegu aborcji w szpitalach na terenie województwa, co skończyło się jednak niepowodzeniem, z uwagi na powołanie się przez lekarzy na tzw. klauzulę sumienia. Dopiero w wyniku pomocy organizacji pozarządowej FEDERA zabieg przeprowadzono w jednym ze szpitali w Warszawie.

Zgwałconej 14-latce odmówiono aborcji. Niedzielski: to nieakceptowalne

Do tej wstrząsającej historii odniósł się w poniedziałek Adam Niedzielski. Podczas konferencji prasowej w Płocku minister zdrowia został zapytany, czy resort zamierza wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do odmowy przez lekarzy przeprowadzenia legalnej aborcji u zgwałconej 14-latki.

- Jesteśmy absolutnie zbulwersowani tą sprawą. Tutaj nasza odpowiedź jest jednoznaczna. Blisko współpracujemy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który bada tę sprawę, ale takie zachowanie jest nieakceptowalne - oświadczył.

W sprawie wypowiedział się również rektor Akademii Mazowieckiej, z zawodu lekarz ginekolog-położnik, prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki - który towarzyszył Niedzielskiemu w trakcie briefingu - odnosząc się do kwestii kształcenia przyszłych lekarzy w zakresie wykonywania aborcji.

- Aborcję mogą przeprowadzać tylko i wyłącznie lekarze specjaliści - tłumaczył. Jak dodał, nawet gdyby uczyć takich zabiegów studentów, po zakończeniu kształcenia nie będą oni mieli kompetencji, by przeprowadzać takie zabiegi.

RPO interweniuje w ministerstwie i NFZ

Do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o stanowisko w tej sprawie zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. We wniosku, ocenił, że sytuacja wskazuje na istnienie praktycznych trudności w dostępie do aborcji wobec powołania się lekarza na "klauzulę sumienia".

Pytał m.in. czy MZ widzi potrzebę podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych w celu wprowadzenia zmian, dotyczących zasad informowania pacjentek o możliwości uzyskania przez nie świadczeń zdrowotnych, których im odmówiono z uwagi na powołanie się lekarzy na "klauzulę sumienia".

RadioZET.pl/PAP