Zmasakrowane ciało w lesie, odcięte stopy. Chcieli go poćwiartować piłą

W kwietniu 2019 roku w kompleksie leśnym w Wierzchowiskach znaleziono ciało 36-letniego Daniela S. Zwłoki miały liczne rany w okolicach głowy i szyi i odcięte stopy. W związku ze sprawą policja zatrzymała 29-letnią Justynę K., jej 51-letniego partnera Krzysztofa Ł. i 31-letniego Stanisława K.

Napastnicy usiłowali poćwiartować ciało Daniela S. piłą spalinową. - Najpewniej Krzysztof Ł. chciał rozczłonkować ciało i porozrzucać po lesie. Nie dał rady. Po odcięciu stóp zdał sobie sprawę, że to za dużo jak na niego - mówił "Super Expressowi" policjant związany ze śledztwem.

Zabójstwo w Wierzchowiskach. Daniel S. miał odcięte stopy

Jaki był motyw zbrodni? Śledztwo wykazało, że Daniel S. przyznał się do zabicia psa Justyny K. ze szczególnym okrucieństwem, a kobieta postanowiła się bestialsko zemścić. Nie przyznała się jednak do zarzucanych jej czynów, podobnie jak Stanisław K. Do stawianych zarzutów przyznał się natomiast partner Justyny K. - Krzysztof Ł.

W maju 2021 roku Justyna K. została skazana za zabójstwo, sprofanowanie zwłok i udział w pobiciu na 25 lat więzienia. Stanisława K. sąd skazał na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Z kolei sprawa Krzysztofa Ł. została wyłączona do odrębnego postępowania przed Sądem Rejonowym w Janowie Lubelskim, który skazał go na cztery lata więzienia.

Lublin: Sąd złagodził wyrok dla Justyny K.

Teraz wyrok w sprawie wydał Sąd Apelacyjny w Lublinie. Justyna K. została uniewinniona od zarzutu znieważenia zwłok Daniela S. i złagodzono jej karę z 25 do 16 lat więzienia. - Kara będzie w zupełności wystarczająca dla wdrożenia procesów resocjalizacyjnych i adekwatna - powiedziała sędzia Elżbieta Jóźwiakowska.

Sąd uchylił także wyrok wobec Stanisława K. i przekazał jego sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Janowie Lubelskim. W uzasadnieniu podkreślono, że "oskarżony miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność i przed sądem pierwszej instancji powinien mieć obrońcę, którego nie miał".

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Super Express