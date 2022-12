Zmiany na maturze. Wiceminister edukacji mówi o modyfikacjach na egzaminie

Dariusz Piontkowski mówił, że to już drugi raz w tym roku szkolnym, gdy uczniowie szkół średnich będą pisać próbne matury. Dodał, że ma to związek, z tym że w tym roku szkolnym uczniowie klas maturalnych będą zdawali maturę według nowej formuły. Powiedział też, że po raz pierwszy do matury podejdą maturzyści czteroletniego liceum.

- Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nowa formuła matury, nie oznacza, że egzamin maturalny całkowicie się zmienia. On jest tylko lekko modyfikowany w stosunku do tych reguł, które dotąd obowiązywały, a z punktu widzenia wszystkich maturzystów, którzy po raz pierwszy przystępują do tego egzaminu, to i tak będzie zawsze nowy egzamin maturalny, bo oni po raz pierwszy ten egzamin przecież zdają - mówił wiceminister.

Zmiany na maturze. Wiceminister o szczegółach

Zauważył, że to z punktu widzenia nauczycieli jest to nowa formuła, bo przez ostatnich kilka lat byli przyzwyczajeni do innej formuły. - Ale nauczyciele szkół średnich wiedzą już od kilku lat, że w tym roku szkolnym będzie to nieco zmieniona matura - dodał Piontkowski.

Powiedział, że nieco zmienioną formułę będzie miał egzamin z języka polskiego, gdzie większy nacisk będzie położony na znajomość historii literatury, polskiej literatury. - Tak, aby utrzymać kontakt międzypokoleniowy, aby ten sam kod kulturowy funkcjonował w kolejnych pokoleniach - mówił.

Zmiany dotyczą też ustnego egzaminu z języka polskiego. Wiceminister przypomniał, że tam także będą pytania z historii literatury, a ułatwieniem - jak mówił - może być to, że część pytań jest już znana, umieszczona na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Piontkowski wymienił, że minimalnie została też zmieniona matura z języka obcego nowożytnego, a egzamin z matematyki - w jego ocenie - wydaje się "nieco łatwiejszy".

- Nowa matura to zasady bardzo podobne jednak jak w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że nie będzie to sprawiało żadnych problemów, a chcemy, aby tak, jak co roku, uczniowie mogli sprawdzić jak ten egzamin maturalny wygląda w podobnych warunkach, jak już ten prawdziw - mówił Piontkowski. Dodał, że w próbnej maturze biorą udział szkoły, które wyraziły chęć. Podkreślił, że to znaczna część szkół.

Nowa matura 2022/23. Zasady

Wiosną 2023 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.

Egzamin maturalny w "Formule 2023" z każdego przedmiotu przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 r. Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej.

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników. Wiosną 2023 r. absolwenci techników zdawać będą maturę jeszcze według starych zasad – będzie to ostatni rocznik absolwentów czteroletnich techników.

