Zwłoki 5-letniej dziewczynki odnaleziono we wtorek w domu w Dąbrównie (pow. słupski, woj. pomorskie). W domu była także matka dziewczynki, która ze względu na stan zdrowia trafiła do szpitala w Słupsku.

Zastępca prokuratora rejonowego w Lęborku Dorota Frączek poinformowała 18 stycznia PAP o wszczęciu śledztwa w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki. Jest to przestępstwo z art. 155 Kodeksu karnego.

Dąbrówno. Zwłoki 5-latki w domu. Matka w szpitalu

- Zostało wydane postanowienie o sekcji zwłok, która odbędzie się jutro (w czwartek, przyp.) z samego rana. Dopiero po przeprowadzonej sekcji będziemy wiedzieć więcej i ewentualnie rozważać zasadność zmiany bądź nie kwalifikacji prawnej – zaznaczyła prok. Frączek.

Wstępnie na ciele dziecka nie znaleziono widocznych śladów mogących świadczyć o tym, że śmierć dziewczynki była następstwem umyślnego działania osób trzecich.

Matka podała 5-latce swoje leki? Potem sama przedawkowała

Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że ciało dziecka miał znaleźć ojciec. To on zaalarmował on służby, ponieważ nie mógł dostać się do domu. Radio Koszalin podało, że po wejściu do mieszkania zastano też nieprzytomną kobietę. - W ciężkim stanie zabrano ją do szpitala - podała lokalna rozgłośnia.

Prawdopodobnie matka podała dziecku swoje leki, a następnie sama zażyła ich sporą dawkę. W rozmowie z reporterem Polsat News okoliczni mieszkańcy przyznali, że kobieta leczyła się na depresję. Prokuratura nie udzielała bardziej szczegółowych informacji. - Na tym etapie śledztwa przesłuchani zostali świadkowie, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, mieli wiedzę na temat ujawnienia zwłok dziecka. Dalsze czynności będą uzależnione od wyników sekcji – powiedziała PAP prok. Frączek. I dodała, że z informacji, jakie posiada, wynika, że matka dziewczynki nadal przebywa w szpitalu i jej stan zdrowia nie pozwalał na przesłuchanie.

