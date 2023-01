W minioną sobotę na ulicy Pszczyńskiej w Żorach 22-letni kierujący chevroletem sparkiem na czeskich numerach rejestracyjnych na widok patrolu ruchu drogowego zaczął uciekać, popełniając szereg drogowych wykroczeń. Przy wsparciu drugiego patrolu został zatrzymany na ul. Francuskiej. W samochodzie mundurowi znaleźli narkotyki.

Żory. Oblał kobietę benzyną i groził podpaleniem

Samochodem jechał także 23-letni brat kierowcy, któremu udało się uciec przed policją. Następnego dnia 23-latek w rejonie jednej ze stacji paliw zaczepiał ludzi i bezskutecznie prosił o drobne pieniądze.

"W pewnym momencie wszedł do samochodu, w którym siedziała kobieta i oblał paliwem jej ubranie oraz wnętrze pojazdu, żądając opuszczenia samochodu. Przez cały czas trzymał w dłoni zapalniczkę, grożąc podpaleniem" – relacjonuje żorska komenda.

Wołanie kobiety o pomoc usłyszał nowo przyjęty policjant, który jest w trakcie szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Katowicach. Mundurowy niezwłocznie zareagował. Wraz z innym świadkiem wyciągnął mężczyznę z pojazdu, a następnie przekazał go patrolowi, który przyjechał na miejsce.

Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy powiatu żywieckiego, którzy byli już wcześniej notowani przez policję. Okazało się, że chevrolet, którym jechali, pochodził z rozboju, do którego doszło w grudniu w Czechach. 23-latek został aresztowany pod zarzutem usiłowania rozboju, za co grozi mu do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP