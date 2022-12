Zwłoki mężczyzny odnaleziono w czwartek 15 grudnia w lesie niedaleko Leszna. Jak podał lokalny serwis Elka.pl, tragicznie zmarłym jest 37-letni Mikołaj T., skazany prawomocnie dzień wcześniej za pedofilię.

- Na ten moment mogę jedynie powiedzieć, że faktycznie ujawniono zwłoki mężczyzny, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Czekamy na dokumentację z policji - poinformował Przemysław Grześkowiak, szef Prokuratury Rejonowej w Lesznie, w lokalnym "Głosie Wielkopolskim".

Zwłoki w lesie. Media: To skazany za pedofilię niedoszły ksiądz

Mikołaj T. został oskarżony o wykorzystanie seksualne małoletniego, do czego się nie przyznał. Mężczyzna stanął przed sądem, odpowiadał z wolnej stopy, czyli nie będąc aresztowanym.

Do wykorzystania seksualnego doszło w 2011 roku, kiedy oskarżony miał 26 lat, a pokrzywdzony chłopiec 12. Oskarżony po niezaliczonym egzaminie został wyrzucony z seminarium duchownego. Podczas katolickiego wyjazdu poznał i zdobył zaufanie rodziny chłopca. Dzięki tej znajomości zaczął też pracę w katolickim przedszkolu w Lesznie. W reportażu "Gazeta Wyborcza" szczegółowo opisała, jak T. zacieśniał więzy z rodziną chłopca i manipulował nimi. Kupował chłopcu prezenty, zabierał na basen i do kina.

W środę 14 grudnia Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w jego sprawie. Podtrzymał wcześniejszy wyrok sądu rejonowego co do wysokości kary (2 lata bezwzględnego więzienia) i wysokości zadośćuczynienia (15 tys. zł). Zmienił za to okres zakazu pracy z dziećmi, podwyższając go do 8 lat. Poszkodowany chłopiec mówił o wykorzystaniu przez Mikołaja T. po latach, przy czym impulsem był film braci Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele "Tylko nie mów nikomu" z 2019 roku.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Elka.pl/PAP/Gloswielkopolski.pl