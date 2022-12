Najlepsze życzenia na rok 2023. Śmieszne wierszyki noworoczne

Sylwester oraz Nowy Rok to specjalny czas, kiedy składamy sobie śmieszne, ale i piękne życzenia. W przeszłości takie pozdrowienia przesyłano tradycyjną pocztą. W obecnych czasach robimy to przez media społecznościowe, email albo SMS-y. Co życzyć rodzinie, bliskim, przyjaciołom i znajomym?

Zebraliśmy najlepsze i najśmieszniejsze życzenia noworoczne. Wystarczy skopiować je i podesłać dalej. Ładne wierszyki sprawią uśmiech i radość naszym odbiorcom.

Życzenia na nowy rok 2023. Krótkie wierszyki noworoczne. Śmieszne życzenia

Kiedy Nowy Rok tak szybko nadchodzi

Kolejny kieliszeczek nam nie zaszkodzi,

I dwa kufle piwa to za mało,

Litr szampana by się przydało.

Trzeba zapić wszelkie troski,

By rok 2021 był dla nas boski!

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

####

W Sylwka będzie ludzi tłok

A przed Tobą cały następny 2023 rok

Więc 3maj się ciepło

Niech kłopoty przed Tobą uklękną

Bo w 4rech literach je mamy

I wszystko dobrze sobie poukładamy!!!!

####

Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia,

wszyscy – wszystkim ślą życzenia!

Przy tej pięknej sposobności,

życzę Ci dużo radości!

Życzenia noworoczne składa...

####

Nadeszła noc wyjątkowego balu

Niech Ci w Nowym Roku nie zabraknie szmalu

Niech życzenia wszystkie się szybko spełnią

I ewentualną pustkę wypełnią! Szczęśliwego Nowego Roku!

####

Przyjemnego szumu w głowie,

wygodnego miejsca w rowie,

no i morze jeszcze potem,

spokojnego snu pod płotem.

Żeby pies z kulawą nogą

Cię nie olał, idąc drogą.

Dużo czadu i uroku

w nadchodzącym Nowym Roku!

####

Kiedy Nowy Rok nadchodzi

kieliszeczek nie zaszkodzi

Kufel piwa to za mało

Litr szampana by się zdało

Trzeba opić wszelkie troski

By następny rok był boski.

####

Niech taneczny, lekki krok, będzie z Tobą cały rok,

Niech prowadzi Cię bez stresu, od sukcesu do sukcesu.

####

Niech Nowy Rok przyniesie Ci mnóstwo radości:

Zdrowie, pieniądze, tylko wyczekiwanych gości

I pamięć o dobrym przyjacielu – jednym z wielu.

Wiele radości w Nowym Roku!

####

Stary Rok mija, lecz marzenia zostają

Niech one się Tobie wszystkie spełniają.

I z Nowym Rokiem, niech los Ci się odmieni,

a ogród życia się zazieleni.

####

Niech wspólna radość i zabawa

towarzyszy nie tylko

początkowi Nowego Roku,

ale przeniesie się na wszystkie jego dni.

Dużo miłości i szczęścia!

####

Na wszystkie dni Nowego Roku

Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody.

Byś czuł się silny i wiecznie młody!

####

W Nowym Roku życzę Ci 12 miesięcy zdrowia,

52 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości,

525600 minut pogody ducha i 31536000

sekund miłości!

####

Rok się już kończy, rok się zaczyna,

otwórzmy więc nową butelkę wina

i razem wypijmy za nasze zdrowie,

aż się zakręci nam troszeczkę w głowie.

####

Kuligiem chciałam do Was przyjechać,

lecz kare konie nie chciały czekać.

Porwały sanie, mkną pod gwiazdami

a ja zostałam sama z życzeniami.

Ale gdy tylko okno otworzycie,

w świeżym płateczku życzenia złożę,

w gwiazdce co spada tutaj z obłoków

będę Wam życzyć: DOBREGO ROKU!

####

Ma Śnieżynko, niech Rok Nowy

będzie dla nas wyjątkowy,

niechaj chwile szczęścia

same go wypełnią - Twój Bałwanek.

RadioZET.pl