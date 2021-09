- Zwycięstwo w jutrzejszym meczu to więcej niż powinność, prawie obowiązek, a jeżeli chodzi o Anglię, wymaganie zwycięstwa byłoby zuchwalstwem. Jednak remis z finalistami Euro 2020 będzie mile widziany - mówił Marcin Żewłakow. Były reprezentant Polski podkreślił, że zwycięstwo z San Marino jest pewne i o tym wie każdy.

Marcin Żewłakow przyznał, że zdobycie siedmiu punktów w najbliższych meczach eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze zagwarantuje naszym reprezentantom odpowiednie nastawienie, a kibicom da wiarę w awans na mundial. - Październikowe i listopadowe mecze Polaków również nie będą łatwe. Nie możemy stracić punktów z Albanią i Węgrami - zaznaczył Gość Radia ZET.

Pytany przez prowadzącego Michała Korościela o ocenę pracy Paulo Sousy, odpowiedział: “Nie powiedziałbym, że reprezentacja pod wodzą Sousy jest dużo lepsza od tej za kadencji Jerzego Brzęczka. Na pewno jest inna. Mecze na Euro z Hiszpanią i Szwecją dały nam trochę optymizmu. W tych dwóch meczach Polacy potrafili przestraszyć rywala, zagonić go do obrony i stworzyli kilkanaście sytuacji podbramkowych. Reprezentacja Albanii jest wymagająca, ale jak najbardziej do przeskoczenia”.

- Sytuacja Paulo Sousy w polskiej reprezentacji wydaje się zerojedynkowa, awans na mundial ratuje jego stanowisko. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby nie awansować, ale zostawić Paulo Sousę w roli trenera kadry - mówił Marcin Żewłakow. Były reprezentant Polski przyznaje, że Polacy muszą wygrać jutrzejszy mecz z Albanią. - Musimy dobrze wejść w mecz. Nieudany początek lub niefrasobliwość piłkarzy może skomplikować całe spotkanie, a nawet kolejne spotkania w eliminacjach - dodał.

RadioZET.pl