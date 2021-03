Grzesiak: Hejt jest zły. Potrafiłam wstawać w nocy i czytać komentarze

- Nikt nie jest gotowy na hejt. Na początku działalności w Internecie, potrafiłam czytać swój wpis dziesięć razy przed opublikowaniem - mówi nasz dzisiejszy Gość Radia ZET Michalina Grzesiak. - Dochodziło do takich sytuacji, że potrafiłam budzić się w nocy i czytać komentarze pod swoim wpisem. Nieprzychylne komentarze na początku bolą kilka razy mocniej. Wszystko zależy od osobowości człowieka. Hejt w Internecie jest ogromny i może później prowadzić do dramatów.

- Nikt nie jest gotowy na hejt. Na początku działalności w Internecie, potrafiłam czytać swój wpis dziesięć razy przed opublikowaniem. - mówi nasz dzisiejszy Gość Radia ZET Michalina Grzesiak - Dochodziło do takich sytuacji, że potrafiłam budzić się w nocy i czytać komentarze pod swoim wpisem. Nieprzychylne komentarze na początku bolą kilka razy mocniej. Wszystko zależy od osobowości człowieka. Hejt w Internecie jest ogromny i może później dojść do dramatu. Tak w dzisiejszej popołudniowej odsłonie Gościa Radia ZET zjawisko internetowego hejtu opisywała blogerka Michalina Grzesiak.

Rozmówczyni Agnieszki Kołodziejskiej podkreśliła, że hejt internetowy jest bardzo negatywnym zjawiskiem społecznym.

Agnieszka Kołodziejska zapytała Michalinę Grzesiak o ostatnich doniesieniach, że ponad połowa młodych dziewczynek chce w przyszłości pracować jako tiktokerka lub youtuberka. - Bycie influencerem to praca jak każda inna - mówi autorka bloga Krystynoniedenerwujmatki. - To nie jest tak, że od razu po założeniu konta na Instagramie można je zmonetyzować. Warto się zastanowić nad tego typu zajęciem. Dwadzieścia czy trzydzieści lat temu praca w Internecie wydawała nam się absurdem.

Michalina Grzesiak podkreśla, że do raportu o pracy marzeń młodych dziewczynek należy podejść poważnie. Bycie twórcą internetowym może być za kilka lat pracą przyszłości, a dziś może nam wydawać się to absurdalne. - Tego rodzaj pracę za 10 czy 15 lat mogą wykonywać nasze dzieci, bez drwin społeczeństwa i zastanawiania się, co to w ogóle za praca - influencer? - podsumowuje autorka bloga Krystynoniedenerwujmatki.

Blogerka jasno podkreśliła, że zawód influencera nie jest dobry na początek kariery. - Zaczynając pracę trzeba poznać wartość zarobionych pieniędzy i przekonać się, że czasem bardzo ciężko się do nich dochodzi. Stawki osób w Internecie są nieporównywalne z typowymi zawodami. Wagę pieniądza doceniamy dopiero w dorosłym życiu.

- W dzieciństwie marzyłam o byciu aktorką czy piosenkarką. Moim zdaniem to marzenie młodych dziewczynek o zawodzie marzeń jest bardzo podobne do tego, które większość dzieci miało trzydzieści lat temu - mówi Michalina Grzesiak.

Agnieszka Kołodziejska w programie Gość Radia ZET zapytała o zarobki influencerów internetowych. - Liczba obserwujących nie ma związku ze stawką - mówiła Michalina Grzesiak. - Granicą na Instagramie jest 10 tysięcy obserwujących. W pewnym momencie osoba, która pracuje w Internecie, może korzystać z menagera, który pomaga mu przy tworzeniu treści internetowych.

Michalina Grzesiak zdradziła nam, że zarobki influencera uzależnione są od klienta, który decyduje się na współpracę. Podkreśliła, że warto mieć w życiu zabezpieczenie.