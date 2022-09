Piotr Zgorzelski: Korpus obrony wyborów, to jest antycypowanie zdarzenia, które może się stać

- Korpus obrony wyborów, to jest antycypowanie zdarzenia, które może się stać – powiedział Piotr Zgorzelski w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

W popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej Piotr Zgorzelski - wicemarszałek Sejmu, PSL, Koalicja Polska powiedział: - Dla mnie to jest dramat. Ja pamiętam, jak kiedy władza stworzyła sobie polityczną przybudówkę ORMO. Ta władza, która od siedmiu lat rządzi, upolityczniła PKW, stworzyła Krajowe Biuro Wyborcze zarządzane przez swoją osobę. To jest antycypowanie zdarzenia, które może się stać.

Pytany przez Beatę Lubecką o sytuacje we Włoszech i Europie po ostatnich wyborach, Zgorzelski zauważył: -Nie jestem zaskoczony zwycięstwem centroprawicy we Włoszech. Wszelkie sondaże wskazywały, że te ugrupowania mają szansę na zwycięstwo i tak się stało – dodając - Dziś stawiamy pytanie, w jaki sposób Włochy będą uprawiać politykę w wymiarze wewnętrznym, bo pamiętajmy, że Włochy są bardzo zadłużone i tu też politycznie podzielone, ale także zewnętrzną. Wektory sympatii liderów tych partii rozjeżdżały się jeszcze niedawno. Meloni reprezentuje bardziej atlantycki sposób patrzenia na świat, czyli przyjaźnie w stronę Amerykanów, ale także przyjaźnie wspierając Ukrainę przed tym bandyckim napadem.

Gospodyni popołudniowego Gościa Radia ZET skierowała rozmowę na tematy dotyczące szerszej sytuacji w UE i roli dużych państw wspólnoty. - Jednocześnie w wymiarze UE nie będzie (Meloni) dewastować tego, co jest racją stanu w UE, czyli integracja nie dezintegracja. Salvini i jego koledzy z międzynarodówki prawicowej, chcą rozmontowania UE, kiedy ta powinna się integrować - powiedziała Piotr Zgorzelski - Na naszych oczach zmienia się świat i powrotu do okresu sprzed 24 lutego nie będzie. Na to muszą także odpowiedzieć przyjaciele Włosi, którzy muszą stworzyć rząd z odpowiedzią na wiele europejskich pytań.

Beata Lubecka: - W Niemczech pojawiają się komentarze o zagrożonych fundamentach wspólnej EU. Piotr Zgorzelski: - Jeżeli oni boją się o integrację europejską, to niech najpierw spojrzą w lustro, bo dzisiaj z nimi jest duży problem, choćby w kontekście Ukrainy.

­Zdaniem wicemarszałka Sejmu: - Z konferencji ( organizowanej w Niemczech o odbudowie Ukrainy) Ukraińcom broni nie przybędzie, a oni potrzebują trzech rzeczy: broni, broni i jeszcze raz broni, żeby wygrywać z Rosją. Oni dzisiaj walczą za nas i o tym musimy pamiętać. Dla mnie procesy integracyjne są racją stanu nie tylko EU, ale także Polski.

Beata Lubecka: - Pan raczej sprzyja federalizacji? Piotr Zgorzelski: - Miałem kiedyś inny pogląd, ale w obliczu tych zjawisk geopolitycznych, które zostały uruchomione, zmieniam zdanie. Uważam, że wspólna armia nie powinna być wykluczającą się w stosunku do armii NATO, która jest fundamentem naszego bezpieczeństwa. Uważam, że integracja nie pozbawiająca podmiotowości i suwerenności, jest racją stanu.

