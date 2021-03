Niedzielski: w Polsce nie ma powodów do wstrzymania szczepionki AstraZeneca

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o planowanym posiedzeniu komitetu ryzyka Europejskiej Agencji ds. Leków. Informacje o spotkaniu przekazał mu polski przedstawiciel EMA - Grzegorz Cessak.

W dzisiejszym programie "Gość Radia ZET", Adam Niedzielski odniósł się do doniesień o wstrzymaniu szczepień AstraZeneca przez kolejne kraje europejskie: - Z tego, co mi wiadomo Francja i Niemcy wstrzymują szczepienia AstraZeneca do momentu podjęcia decyzji przez komitet EMA. Jest to jedynie działanie prewencyjne.

Minister zdrowia dopytywany przez prowadzącą program - Joannę Komolkę o wstrzymaniu szczepień przez Polskę stwierdził, że nie ma do tego przesłanek. - Porównując współczynnik NOP-ów z Wielką Brytanią przy szczepionce AstraZeneca, w Polsce wynosi on poniżej 0,4%. W Wielkiej Brytanii ten współczynnik, przy podaniu blisko 10 mln [dawek szczepionek - red] wynosi 0,5%. Proszę pamiętać, że Wielka Brytania wychodzi już z trzeciej fali. Możliwe, że nawet z całej pandemii, ponieważ ma ona bardzo duży spadek emisji koronawirusa - tłumaczył Adam Niedzielski.

W najbliższym miesiącu do Polski ma trafić milion dawek szczepionki AstraZeneca. Nasz dzisiejszy gość zapewnia jednak, że Polska zawiesi szczepienia tym preparatem, gdy takie zalecenie wyda EMA. - Będziemy się indywidualnie przyglądali poszczególnym przypadkom. Mamy własne władze rejestracyjne i prowadzimy własne rejestry NOP-ów i je rejestrujemy - mówi Andrzej Niedzielski w Gościu Radia ZET.

Do tej pory, w naszym kraju, szczegółowo przebadano jeden przypadek zgonu, którego przyczyną mogło być przyjęcie szczepionki firmy AstraZeneca. Odbyła się sekcja zwłok, w której uczestniczył prokurator. Zgon nie był jednak spowodowany przyjęciem szczepionki - zapewnił minister zdrowia.

- Mamy dynamiczny wzrost zachorowań. Chcemy, żeby testy na obecność koronawirusa były powszechnie dostępne - mówi w Radiu ZET Adam Niedzielski.

Joanna Komolka zapytała ministra Niedzielskiego na ile, wprowadzenie możliwości rejestracji online na testy ma pomóc w walce z koronawirusem. Gość Radia ZET podkreślił, że Polska znalazła się w trudnym momencie pandemii COVID-19. - Mamy dynamiczny wzrost zachorowań. Chcemy, żeby testy na obecność koronawirusa były w miarę możliwości powszechnie dostępne - zapewnia minister.

W obecnej sytuacji zadaniem POZ powinno być leczenie pacjentów a nie zlecanie badań. Niedzielski sugeruje, że lekarze powinni zacząć leczyć w sposób tradycyjny, a nie tylko i wyłącznie poprzez teleporady. Jak się okazuje rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Według danych przekazanych przez ministra zdrowia, po dwóch godzinach od uruchomienia formularza, chęć przetestowania się na obecność koronawirusa zgłosiło 13 tys. osób.

- Osoby z problemem cukrzycowym zostaną dołączone do szczepień razem z grupą "1b" - zapowiada w Radiu ZET minister zdrowia.

Adam Niedzielski, który był Gościem Radia ZET zapowiedział w rozmowie z Joanną Komolką, że grupa przewlekle chorych, która dzisiaj rozpoczęła szczepienia zostanie uzupełniona o chorych z cukrzycą . - Jestem dzisiaj po spotkaniu z ministrem Dworczykiem i prof. Horbanem, wcześniej też rozmawialiśmy o tym na Radzie Medycznej. Osoby z problemem cukrzycowym zostaną dopuszczone do szczepienia - mówi minister zdrowia. - Poinformujemy o tym prawdopodobnie nie w tym tygodniu, bo regulacje i zmiany rozporządzenia w tym zakresie zrobimy w przyszłym tygodniu. Ale to jest już realna perspektywa. Osoby te będą dołączone do grupy "1b".

W grupie "1b" szczepieni są m.in. pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek; pacjenci z chorobą nowotworową, u których po 31.12.2019 r. prowadzone było leczenie chemioterapią lub radioterapią; pacjenci, u których zdiagnozowano nowotwór, jednak jeszcze nie rozpoczęto leczenia; pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne; pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

***

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w połowie kwietnia do Polski ma trafić szczepionka firmy Johnson&Johnson - Nie zostały jeszcze podjęte żadne konkretne decyzje, kto może być nimi [dawkami szczepionki - red.] zaszczepiony.

Minister zdrowia podkreślił, że nie zostały jeszcze podjęte jakiekolwiek wiążące decyzje, o tym, która grupa osób będzie zaszczepiona preparatem firmy Johnson&Johnson. - Dyskutujemy, aby tą szczepionką objąć ozdrowieńców, ponieważ jest ona jednodawkowa. - mówił Adam Niedzielski. - Ministerstwo Zdrowia pozostaje w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami firmy zajmującej się dystrybucją szczepionki. Wstępne deklaracje mówią, że od połowy kwietnia będą napływały dostawy [szczepionki Johnson&Johnson - red].

Minister Niedzielski potwierdził, że przy obecnym wzroście zakażeń, kolejne obostrzenia będą miały charakter ogólnokrajowy. Joanna Komolka dopytywała dzisiejszego gościa programu o ewentualne obostrzenia na Wielkanoc. - W tym roku poziom zdyscyplinowania obywateli jest zdecydowanie mniejszy - ocenił szef resortu zdrowia. - W tym tygodniu planujemy ogłosić sposób regulowania obostrzeń, żeby objąć nimi okres świąt. Nie ma jednak dobrych rokowań. Święta Wielkanocne znowu spędzimy w niewielkim gronie. Niedzielski zapewnił jednak , że limit osób nie obejmie osób już zaszczepionych.

RadioZET.pl