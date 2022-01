- Najnowsze informacje są takie, że Piotr Żyła miał wczoraj pozytywny wynik testu na koronawirusa. Teraz będzie codziennie powtarzał te testy, do momentu aż otrzyma dwa negatywne wyniki - mówił w Radiu ZET Apoloniusz Tajner. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego podkreślił, że Piotr Żyła ma jeszcze szansę na wyjazd do Willingen, ale czasu jest coraz mniej.

- Skoczkowie na Puchar Świata w Willingen wyjeżdżają w czwartek. Piotrek Żyła musi uzyskać dzisiaj i jutro dwa negatywne wynik testu na obecność koronawirusa, żeby lekarz rodzinny mógł zwolnić Piotrka z izolacji domowej - przyznał Gość Radia ZET. Kadra skoczków, tuż po konkursach Pucharu Świata w Willingen, wylatuje na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. - Jeżeli Piotrek nie wystąpi w Pucharze Świata, to najprawdopodobniej dojedzie do kadry na lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Skoczkowie do Pekinu wylatują 31 stycznia - dodał.

Apoloniusz Tajner podkreślił, że Piotr Żyła może również polecieć do Pekinu razem z prezydentem Andrzejem Dudą. - Jeżeli sytuacja z koronawirusem u Piotrka nadal będzie niewyjaśniona, to jest możliwość, aby na Igrzyska poleciał razem z prezydentem. O tej ewentualności rozmawialiśmy z przedstawicielem Kancelarii Prezydenta - zapewnił Prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Apoloniusz Tajner zaznaczył, że na ten moment trudno mówić o jakimkolwiek planie awaryjnym, jeżeli Piotr Żyła nie będzie mógł polecieć do Pekinu. - Rozmawiałem o tym z Adamem Małyszem. To byłoby trudne, ponieważ wczoraj zostały zamknięte wszystkie listy uczestników. Nie wiem, czy byłaby możliwość, aby kogoś dosyłać. W zasadzie byłyby to zawodnik rezerwowy, ponieważ z pięcioosobowej kadry, tylko czterech zawodników wystąpi w konkursie - podsumował Gość Radia ZET.

